İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve BursaDeniz Otobüsleri (BUDO) resmi internetsitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot seferi

07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi

07.30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot seferi

07.30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot seferi

08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi

09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi