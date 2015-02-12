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Yaşam

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO'nun 6, BUDO'nun 7 seferi iptal edildi

12 Şubat 2015 10:36

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve BursaDeniz Otobüsleri (BUDO) resmi internetsitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:
07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot seferi
07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi
07.30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot seferi
07.30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot seferi
08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi
09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi
10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

 

 

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