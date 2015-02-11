İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:
07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot seferi
07.30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot seferi
07.30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot seferi
07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi
08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi
09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi
10.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi
BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi
10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
15.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
15.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi
17.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi
17.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
18.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
20.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
21.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
21.15 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi