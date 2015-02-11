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Yaşam

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü birçok seferi iptal etti

11 Şubat 2015 09:17

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot seferi

07.30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot seferi 

07.30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot seferi 

07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi 

08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi 

09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi 

10.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle: 

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

15.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

15.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi

17.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

17.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

18.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

20.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

21.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

21.15 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

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