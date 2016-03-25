İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO tüm iç hat seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, "Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir" dendi.

Lodos nedeniyle dün çok sayıda sefer iptal edilmişti

Dün Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşullar nedeniyle iptal edilmişti. Bursa Ulaşım Toplu Tam İşetmeciliğinden (BURULA) yapılan açıklamaya göre dün, saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 09.30'daki Armutlu (hlas)-İstanbul (Kabataş) ile 10.45'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşullar nedeniyle yapılamayacağı belirtilmişti.

Bu arada dün saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferi ile saat 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.