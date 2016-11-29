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Yaşam

İdo Tatlıses'ten kadınların tepkisini çeken paylaşım

İdo Tatlıses'in, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma kadınlar tepki gösterdi

29 Kasım 2016 02:05

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, kadınlar sert tepki gösterdi. Paylaşıma onlarca kadın yorum yaptı.

İdo Tatlıses, tartışma yaratan paylaşımında kendi fotoğrafını koyarak, "Ben bişeye dikkat ettim. Dışardan çok ağır stalklarken duyduklarım ve gördüklerim sonucu bi kanıya vardım. Kız arkadaşlarım, ilişkilerimizden sonra masumiyetlerini kaybettiler.. Halbuki tanıdığımda hepsi (çiçekti). Günaydın" ifadelerini yazdı.

Sosyal medyada onlarca yorum alan bu paylaşıma, bir kadının tepkisi en çok öne çıkanlardan oldu. Yapılan yorumda, "Baban biri annen olmak üzere 2 kadını vurdurdu. Annen seni evlilik dışı doğurdu bunu bütün toplum kabullendi. bu mu mideni bulandırdı?" sözleriyle tepki dile getirildi.

O paylaşımlar şöyle:

 

 

 

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