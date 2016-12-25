İdo Tatlıses'ten annesine: Ben kazanıyorum, sen harcıyorsun!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, şampanya açtıran annesine "Anne bu gördüğün alınteri. Bu kaçıncı şampanya? Ben kazanıyorum sen harcıyorsun. Bırak paramız cebimizde kalsın” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; İdo Tatlıses, önceki gün Asmalımescit'te bulunan bir mekânda sahne aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekan görevlileri, Tatlıses’in yanına gidip, “Anneniz bir şampanya daha yolladı” deyince İdo “Anne bu gördüğün alınteri. Bu kaçıncı şampanya? Ben kazanıyorum sen harcıyorsun. Bırak paramız cebimizde kalsın” diye çıkıştı.

İddiaya göre; gece boyunca tam 50 şampanya açıldığı bunların 10 tanesinin ise Derya Tuna tarafından açtırıldığı öğrenildi.