İdo Tatlıses: Herkes bedelli yapıyor, gitmemem aptallık olur

Şarkıcı İdo Tatlıses, "herkesin bedelli askerliğe gittiğini" söylerken "Bedelliyi çıkaran ben değilim, Herkes gidiyor, ben neden gitmiyorum? Aptallık olur benim gitmemem" dedi.

Kanal D'de yayınlanan bir magazin programına katılan Tatlıses'in bedelli askerlikle ilgili sözleri şöyle:

"Askere gideceğim, ben de bedelliden yararlandım. Herkes gibi ben de gideceğim. Bedelliyi çıkaran ben değilim, bedelli olarak herkes gidiyor ben de gideceğim.

Ne zaman gideceğime bakmadım. İşler, tarihler hepsi birbirine girdi bizde. Daha ne zaman gideceğimi bilmiyorum. Ben hiçbir zaman ‘bedelliden yararlanmayacağım’ diye bir şey söylemedim.

Ayrıca niye gitmiyorum ki, böyle bir hak varsa yararlanacağım yani, neden gitmiyorum onu anlamadım. Herkes gidiyor, ben neden gitmiyorum? Aptallık olur benim gitmemem. Böyle bir hak varsa, devlet vermişse bu hakkı normal gitmem."