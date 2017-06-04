İdo Tatlıses: Çocuk sahibi olmak için nikâh şart değil

Genç yaşta çocuk sahibi olmak istediğini belirten İdo Tatlıses, "Annem ve babamın da nikahı yoktu. Nikah illa da şart değil. Bir de gerçekten çok seven insanların hakkını yerim" dedi. İbrahim Tatlıses'in oğlu, "Babamın çok eşli olduğunu sanmıyorum. Babam bir ilişki içindeyken başka bir ilişki yaşamamıştır. Diğeri kimliğine ters! Ben tek eşliyim" diye konuştu.

İdo Tatlıses'in Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği söyleşinin ilgili bölümü şöyle:

- Seni ne zaman evlendireceğiz?

Çapkınım ama babam kadar değil! Evlilik kısmet, şu zaman evlenirim diye bir şey yok aklımda. Evlilik doğru bir iş ama doğru zamanda yapılırsa.

- Baban gibi çok eşli misin?

Babamın çok eşli olduğunu sanmıyorum. Babam bir ilişki içindeyken başka bir ilişki yaşamamıştır. Diğeri kimliğine ters! Ben tek eşliyim.

- Aşk adamı mısın?

İlişkiye başlarken tabii aşık olmam lazım. Tek gecelik birliktelikler olmuyor.

- Çocuk sahibi olmayı istiyor musun?

En çok istediğim şey! Erkek-kız fark etmez! Genç baba olmayı isterim. Erkek olursa İbrahim, kız olursa Derya koymak istiyorum adını.

- Nikahsız çocuk sahibi olur musun?

Annem ve babamın da nikahı yoktu. Nikah illa da şart değil. Bir de gerçekten çok seven insanların hakkını yerim... Bu konuda büyük konuşmak istemem.

- Sen de resmi nikahsız doğan bir evlatsın, bir farkı var mı?

O kağıdın bir farkı var mı? Bence yok! Yani, annemin annem olmasından, babamın da babam olmasından bir şey eksiltmiyor.

"Sosyetik olduğumu düşünmüyorum"

- İyilik ayındayız, senin de 'İyilik Elçileri' diye bir derneğin var...

Arkadaşlarımla kurduğum bir dernek. Muhtaç olan insanlara yardım götürüyoruz. Darülaceze'deki çocukların yanından geliyorum yanınıza. Her kadına "Anne" diyen çocuk gördünüz mü hiç?

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum" mesajın 'yalakalık' diye eleştirildi...

Doğru bildiğimi paylaşıyorum. Bu milletin cumhuru, o anlamda sevdiğimi söylüyorum. İş kapmak için yapanlar varsa bilemem, ama ben daha o partinin belediyelerinden tek iş teklifi almadım. Bu yüzden yapmıyorum.

- İyi para kazanıyor musun?

Allah'a şükür çalışıyoruz, kazanıyoruz. Bu sektöre para kazanayım diye girmedim. Çalışsam da çalışmasam da yiyecek lokmam var. Ama çalışırsam benimle beraber çalışanlar da ekmek yiyor, mutlu oluyorum.

- Paranı neye yatırıyorsun?

En çok işime yatırım yapıyorum. Alışveriş yapan biri değilim. Bir şey alınacaksa hâlâ annem alır.

- İlk kazandığın parayla anne ve babana ne aldın?

Anneme mücevher almıştım. Babama bir şey alınmıyor, ne alsam "Bu var" diyor. Bir de babam beğenmezse "Beğenmedim" der. İbrahim Tatlıses'e ne alabilirsin ki? İstediği her şeyi alıyor. Sen 100 liralık bir şey alıyorsun, o 1 liralık olanı aldım, bu daha güzel diyor!

- Annenle mi yaşıyorsun, tek mi? Evin reisi kim?

(Gülüyoruz) Ayrı yaşıyoruz. Evimin reisi benim. Benden büyük reis yok.

- Annene ekonomik anlamda yardım ediyor musun?

Annemle ortak İdo Prodüksiyon şirketimiz var. Gıda, tekstil, inşaat şirketlerimiz de var. Manevi olarak birçok konuda o bana yardım ediyor.

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