İdo Tatlıses: Bildiğim kadarıyla 7 kardeşim var

Hülya Avşar'ın, "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına katılan İdo Tatlıses, ablası Dilan Çıtak'ın yıllar sonra ortaya çıkması hakkında, "İlk tanışmamızda hiç yabancılık olmadı. 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi. İyi ki de çıkmış karşımıza. Benim için her şeyden önemli olan annem ve babam. Kardeşlerimle alakalı bir sorunum yok. Bildiğim kadarıyla 7 kardeşim var. Bunu aramızda da şaka yollu söylüyoruz” dedi.

Tatlıses, “7 kardeş arasında miras tartışması çıkar mı?” sorusuna ise “Babama ‘Bir kâğıda imza atayım, paranı istemediğime dair’ dedim. Aramızda sorun olmasını istemiyorum” yanıtını verdi.

"Babanının libidosu çok fazlaydı"

Hülya Avşar 1985'te aşk yaşadığı İbrahim Tatlıses'in oğluna babasıyla ilgili şaşırtan bir de açıklamada bulundu.

"Baban gibi adam tanımıyorum. Çapkın olmasına hak veriyorum. Kadınlar peşindeydi. Hadi adamcağız birini, ikisini istemesin. Üçüncüyü de mi istemesin yani! Babanda bazı şeyler fazlaydı. Libidosu çok fazlaydı. Çapkınlığı da işte bu yüzdendi."