T24 LogoT24 Logo
Magazin

İdo Tatlıses: Bildiğim kadarıyla 7 kardeşim var

"Babama ‘Bir kâğıda imza atayım, paranı istemediğime dair’ dedim"

16 Haziran 2017 13:39

Hülya Avşar'ın, "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına katılan İdo Tatlıses, ablası Dilan Çıtak'ın yıllar sonra ortaya çıkması hakkında, "İlk tanışmamızda hiç yabancılık olmadı. 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi. İyi ki de çıkmış karşımıza. Benim için her şeyden önemli olan annem ve babam. Kardeşlerimle alakalı bir sorunum yok. Bildiğim kadarıyla 7 kardeşim var. Bunu aramızda da şaka yollu söylüyoruz” dedi.

Tatlıses, “7 kardeş arasında miras tartışması çıkar mı?” sorusuna ise “Babama ‘Bir kâğıda imza atayım, paranı istemediğime dair’ dedim. Aramızda sorun olmasını istemiyorum” yanıtını verdi.

"Babanının libidosu çok fazlaydı"

Hülya Avşar 1985'te aşk yaşadığı İbrahim Tatlıses'in oğluna babasıyla ilgili şaşırtan bir de açıklamada bulundu.

"Baban gibi adam tanımıyorum. Çapkın olmasına hak veriyorum. Kadınlar peşindeydi. Hadi adamcağız birini, ikisini istemesin. Üçüncüyü de mi istemesin yani! Babanda bazı şeyler fazlaydı. Libidosu çok fazlaydı. Çapkınlığı da işte bu yüzdendi."

ETİKETLER

hülya avşarido tatlısesibrahim tatlısesdilan çatıkkardeş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24