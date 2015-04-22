İdo Tatlıses: Erdoğan hayranıyım, Ak Parti için çıldırıyordum!

Müziğe atılmadan önce Ak Parti Gençlik Kolları'nda olduğunu söyleyen İdo Tatlıses, "Siyaset çok derin bir konu. Babam zamanında başka partiden adayken ben Ak Parti için çıldırıyordum. Gençlik Kolları'ndaydım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu beni çok etkiledi. Kendisine hayranlığım var" dedi.

Dokuz ay içinde üçüncü maxi single'ını çıkartan İdo Tatlıses, "Babanız milletvekili adayı olamadı, üzüldünüz mü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aday olmadığı için üzülmedim. Kendisinin de üzüldüğünü sanmıyorum. Aday olarak gösterilmemesinin sağlık durumuyla alakası yok. İlla ki bir bildikleri vardır. Belki tempodan dolayı yormak istemediler. Ama babam çok iyi. Allah'a şükür her şey çok iyi gidiyor. Biraz daha kalıp dönecek. Eğer aday olsaydı Urfa'da çok büyük oy alırdı."

Sabah gazetesinden İlker Gezici'nin sorularını yanıtlayan (22 Nisan 2015) İdo Tatlıses'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Siyasetle aranız nasıl?

"Siyaset derin bir konu. Ben de çocukluğumdan beri siyasetle yakından ilgileniyorum. Babam zamanında başka parti adayıyken ben Ak Parti için çıldırıyordum. Gençlik Kolları'ndaydım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu beni çok etkiliyor. Kendisine hayranım. Karizması ve dünyayı etkileyen tavrıyla kendisinden etkilenmemek mümkün değil. Siyaseti onun sayesinde çok sevdim."



'Kızların hayranlığı hoşuma gidiyor'

Kızlarla olan ilişkilerinizi Tatlıses soyadı ne derece etkiliyor?

"Çok etkiliyor. Sırf İbrahim Tatlıses'in oğlu olduğum için benimle tanışmak isteyen kızlar oluyor. "Bugün şuraya gidelim mi?" deyip dolaşmak istiyorsa, benimle neden birlikte olmak istediği belli oluyor. Ben de ona göre davranıyorum. Geçen gün bir radyo programında evlenme teklifi aldım ve kabul ettim. Kızların hayranlığı hoşuma gidiyor."



Hayranınızla evlenir misiniz gerçekten?

"Hayat bu; neyle karşılaşacağım belli olmaz. Büyük konuşmamak lazım. Ama şu an evleneceğim kız ne yapıyor, nerede, nasıl karşılaşacağız; merak ediyorum. Evliliğin kariyerimi olumsuz etkileyeceğini de düşünmüyorum."

'Genlerimde çapkınlık var'

Kendinizi yakışıklı buluyor musunuz?

Aynalarla barışığım. Kimse beni yönlendirmiyor. İmaj konusunda da kendi isteğime göre hareket ediyorum. Bu imajı kimseye bakarak oluşturmadım. Kendime yakıştırdığımı giyiyorum.

Çapkın mısınız?

Her erkekte olduğu kadar bende de çapkınlık var. Genlerde de var biraz. (Gülüyor)

Hiç aşık oldunuz mu?

Bilmiyorum ki... Aşık olmak nasıl bir şey onu bilmiyorum. Hiçbir kız için ağlamadım mesela.