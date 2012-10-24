İDO seferlerine poyraz engeli!

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyraz İDO'nun bazı seferlerinin iptaline neden oldu.
Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri iptal seferler şöyle:
17:15 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
17:45 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
18:15 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
18:30 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü
18:30 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
18:45 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
19:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
19:05 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü
19:05 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
19:30 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
20:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
20:15 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
21:45 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü