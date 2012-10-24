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Yaşam

İDO seferlerine poyraz engeli!

Marmara Denizi'ndeki fırtına ve yağış hayat şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor

24 Ekim 2012 20:03

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyraz İDO'nun bazı seferlerinin iptaline neden oldu.

Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri iptal seferler şöyle:
 
17:15 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
 
17:45 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
 
18:15 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
 
18:30 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü
 
18:30 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
 
18:45 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
 
19:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
 
19:05 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü
 
19:05 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
 
19:30 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
 
20:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
 
20:15 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü
 
21:45 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü

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