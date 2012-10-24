İDO seferlerine poyraz engeli!

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyraz İDO'nun bazı seferlerinin iptaline neden oldu.

Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri iptal seferler şöyle:

17:15 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü

17:45 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü

18:15 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü

18:30 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü

18:30 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

18:45 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü

19:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

19:05 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü

19:05 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü

19:30 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

20:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

20:15 Bostancı - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü

21:45 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü