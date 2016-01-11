İDO seferlerine lodos engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle 07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferlerini iptal ettiğini bildirdi. İDO, hava muhalefeti nedeniyle, 09.50 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferinin iptal edildiğini açıkladı.

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.30 Bandırma-Bostancı-Yenikapı deniz otobüsü seferi iptal edildi. Öte yandan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara bölgesi başta olmak üzere iç ve batı kesimler için verilen şiddetli lodos uyarısının ardından gece saatlerinde İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oldu. Lodos nedeniyle özellikle İstanbul Boğazı'na kıyısı olan Beyoğlu, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde yükselen dalgalar görülmeye başlandı.