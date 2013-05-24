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Yaşam

İDO seferlerine lodos engeli

İDO: Elverişsiz deniz koşulları nedeniyle İç Hat ve Dış hat Deniz Otobüsü seferlerimiz şu an için yapılamamaktadır

24 Mayıs 2013 13:11

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferleri ile İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Lodos nedeni ile Beşiktaş - Üsküdar, Sarıyer - R.Kavağı - A.Kavağı - Poyraz Ring Hattı ve Adalar Hattı Seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." denildi. İDO'dan yapılan açıklamada ise: "Elverişsiz deniz koşulları nedeniyle İç Hat ve Dış hat Deniz Otobüsü seferlerimiz şu an için yapılamamaktadır." denildi.


İptal edilen İDO iç ve dış hat seferleri şöyle;
 

İç hat deniz otobüsleri iptal seferler
Bakırköy - Yenikapi - Kadıköy - Bostancı Hattı
Bostancı - Kabataş Hattı
Boğaz Hattı
Avcılar Seferleri


Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri iptal olan seferler

24-05-2013 07:30 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü
24-05-2013 07:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
24-05-2013 07:35 Yalova / Kartal - Bostanci Deniz Otobüsü
24-05-2013 08:00 Armutlu - Armutlu T.K. - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
24-05-2013 08:30 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
24-05-2013 09:00 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
24-05-2013 09:00 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
24-05-2013 10:00 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü
24-05-2013 19:30 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
24-05-2013 19:30 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

Son Güncelleme : 24 Mayıs 2013 Cuma 09:00

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