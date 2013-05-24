İDO seferlerine lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferleri ile İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Lodos nedeni ile Beşiktaş - Üsküdar, Sarıyer - R.Kavağı - A.Kavağı - Poyraz Ring Hattı ve Adalar Hattı Seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." denildi. İDO'dan yapılan açıklamada ise: "Elverişsiz deniz koşulları nedeniyle İç Hat ve Dış hat Deniz Otobüsü seferlerimiz şu an için yapılamamaktadır." denildi.
İptal edilen İDO iç ve dış hat seferleri şöyle;
İç hat deniz otobüsleri iptal seferler
Bakırköy - Yenikapi - Kadıköy - Bostancı Hattı
Bostancı - Kabataş Hattı
Boğaz Hattı
Avcılar Seferleri
Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri iptal olan seferler
24-05-2013 07:30 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü
24-05-2013 07:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
24-05-2013 07:35 Yalova / Kartal - Bostanci Deniz Otobüsü
24-05-2013 08:00 Armutlu - Armutlu T.K. - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
24-05-2013 08:30 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
24-05-2013 09:00 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
24-05-2013 09:00 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
24-05-2013 10:00 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü
24-05-2013 19:30 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
24-05-2013 19:30 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
Son Güncelleme : 24 Mayıs 2013 Cuma 09:00