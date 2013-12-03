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Yaşam

İDO seferleri iptal edildi

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi.

03 Aralık 2013 12:08

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentteki hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan alınan bilgiye göre, 07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot, 07.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 08.00 Bursa-Kabataş Deniz Otobüsü, 08.30 Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferleri yapılamadı.

İDO'nün 09.30 Bursa-Kadıköy-Kabataş Deniz Otobüsü, 10.10 Kabataş-Kadıköy-Bursa Deniz Otobüsü, 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot seferleri de yapılamayacak.

 

Çanakkale'de fırtına engeli

 

Bu arada Kuzey Ege'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle GESTAŞ AŞ tarafından yapılan Lapseki - Gelibolu hattındaki deniz ulaşımı geçici iptal edildi.

Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtınanın gün içinde devam edeceğini, akşam saatlerine doğru fırtınanın hızının 90 kilometreye ulaşacağını bildirdi.

Yetkililer, kuzeydoğu yönden gelen fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar Marmara ve Kuzey Ege'de hakim olacağını kaydetti.

 

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