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Yaşam

İDO sefer iptal etti, kar geliyor

İDO'dan alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.45'teki Bursa-Kadıköy-Kabataş deniz otobüsü seferi iptal edildi.

09 Aralık 2013 08:35

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bir seferini iptal etti. İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.

Marmara yeni haftaya güneşli başlasa da, yarından itibaren kar yağışının etkisine girecek. İstanbul'da yarın kar bekleniyor.

Ege'de hava güneşli ve soğuk, sıcaklık Muğla'da 8, Denizli'de 5 derece. Yarın soğuk hava ve yağış geliyor.

Akdeniz'de hava açık ve soğuk, sıcaklık 13-14 derece. Çarşamba'dan itibaren Akdeniz daha soğuk olacak.

İç Anadolu'da bugünlerde yaşamı aksatan durum kuvvetli don ve buzlanma. Sıcaklık 1 derecenin altında seyrediyor.

Karadeniz'in kıyılarında yağış ve soğuk hava sürüyor. Yarın Rusya'dan gelen şiddetli soğuklar, kuvvetli rüzgar ve kar getirecek.

Doğu Anadolu'da 1000'e yakın köy yolunu ulaşıma kapatan yoğun kar hafifleyerek Van-Hakkari arasına çekilecek.

Güneydoğu'da yağış iki gün ara veriyor. Çarşamba günü yağış sulu kara dönebilir.

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