İdo, oyunculuğun kapısından döndü

Son dönemde müzik çalışmaları ve stiliyle gündemde olan İdo Tatlıses, Med Yapım’ın yeni dizisi "İlişki Durumu: Karışık" için sunulan başrol teklifini kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.

Med Yapım teklifi doğrularken İdo’nun kariyerini müzik yönünde devam ettirme kararı aldığı öğrenildi.

İdo Tatlıses için düşünülen rolü çok büyük ihtimalle Berk Oktay oynayacak. Kadın başrolde ise Seren Şirince yer alacak.

Dizinin üçüncü başrolündeyse Hülya Avşar’ın programında ‘Tam tipim olduğunu itiraf etmek istiyorum' diyerek beğenisini dile getirdiği Pamir Pekin yer alacak.