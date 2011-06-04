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Politika

İDO: HERHANGİ BİR KASIT YOKTUR İSTANBUL (A.A)

04 Haziran 2011 20:24

-İDO: HERHANGİ BİR KASIT YOKTUR İSTANBUL (A.A) - 04.06.2011 - İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ, CHP'nin ''Büyük İstanbul Mitingi''ne gidecek vatandaşların vapurlarla alana ulaşmasına İDO'nun engel olduğu yolundaki iddiaları yalanladı. İDO''dan yapılan açıklamada, Kartal İskelesi'nin küçük iskele olmasına rağmen, CHP mitingine katılmak isteyenleri taşıyacak 3 teknenin yanaşmasına ve yolcularının binmesine izin verildiği bildirildi. Açıklamada, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in İDO'nun engelleme yaptığı yolundaki sözlerinin yanlış bir bilgilendirmeden kaynaklanmış olabileceği belirtilerek, şunlar ifade edildi: ''Orada problem sayılabilecek bir şey olmadı. Ancak o sırada normal seferini yapacak deniz otobüsleri, yolcu indiriyordu. Bu inme binme esnasında mitinge gidecek yolcular kısa bir süre bekletilmiş ve akabinde iskelenin yan tarafında bulunan kafeteryadan hepsi teknelere bindirilmiştir. Esasında önceden bilgi verilmedi. Eğer bilgimiz olsaydı ona göre bir hazırlık yapabilirdik. Artı, normalde teknelerden palamar ücreti alınır, bu teknelerden o dahi alınmamıştır. Hatta, dönüşlerinde yolcu tahliyesi için de hazırlık yapıyoruz.''  

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