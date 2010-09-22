-İDO GÖÇÜĞÜN ARDINDAN VAPUR SEFERLERİNİ ARTIRDI İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), metro çalışmaları sırasında meydana gelen göçüğün ardından D 100 karayolunun trafiğe kapanması nedeniyle arabalı vapur seferlerini artırdı. İDO'dan yapılan açıklamada, İstanbul Metrosu Kartal-Kadıköy inşaatının Kaynarca-Pendik arasındaki tünel kazı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle D 100 karayolunun iki yönlü trafiğe kapandığı hatırlatıldı. Avrupa–Anadolu ve Anadolu-Avrupa yakası arasındaki trafik yoğunluğunun azatılması için arabalı vapur seferlerinin arttırıldığı kaydedilen açıklamada, Sirkeci-Harem hattında bulunan 6 arabalı vapur seferinde tarifeli çalışmanın kaldırıldığı, vapurların doldur-boşalt sistemiyle kesintisiz çalışacağı bildirildi.