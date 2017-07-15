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Çevre

İDO çalışanının denize düşürdüğü köpek öldü!

İDO’da geçen ay da köpeklere ayrılan bölüme konulan köpek hayatını kaybetmişti

‘Belis’ isimli köpek

15 Temmuz 2017 16:14

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) görevlisinin elinden denize düşürdüğü köpek hayatını kaybetti. İDO’da geçen ay da köpeklere ayrılan bölüme konulan köpek ölmüştü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İstanbul’da yaşayan 17 yaşındaki Şeyma Kaya, 10 Temmuz’da Yenikapı’dan saat 10.30’da Avşa’ya hareket eden ‘Burak Reis 3’adlı deniz otobüsüne bindi. Kaya, taşıma kutusundaki Pug cinsi üç aylık ‘Belis’ isimli köpeğini görevlilerin ısrarı üzerine bavulların bırakıldığı bölüme koydu. Yolculuğun ardından köpeğini almak için ilgili bölüme giden Kaya, “Denize köpek düştü, boğuluyor” seslerini duydu.

Kaya, deniz düşenin kendi köpeği olduğunu görünce “Ben size demedim mi köpeğimi yanıma alayım!” diye bağırdı. Sudan kutuyla birlikte çıkarılan köpeğin yuttuğu suların çıkarılması için uğraşıldı. Avşa’daki veteriner de köpeği kurtaramadı. Veteriner, köpeğin boğularak öldüğünü raporladı.

İDO’dan şikayetçi oldular

Kaya ile annesi Mutlu Yiğit, jandarmaya giderek İDO’dan şikyetçi oldu. Dilekçeye veteriner raporu da eklendi.

Anne Yiğit, köpeğin ölümüyle ilgili ihmali bulunanlara dava açacaklarını belirterek, “Jandarmada ifade verirken görevliler İDO’yu aradılar. Onlardan bilgi aldılar. Daha sonra konuştukları kişi özür dilemek için bizimle görüşmek istediğini söyledi. Ben ise ‘Ölümün özürü olmaz’ diyerek konuşmayı kabul etmedim. Köpeğimizi Avşa’ya defnettik. Tatilimiz ise zehir oldu” diye konuştu.

Kaya da şunları söyledi: “Bavulların rahat taşınması için görevli köpeğimi diğer arkadaşına vermiş. O da denize düşürdü. Bu işin peşini bırakmayacağız.”

 

 

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