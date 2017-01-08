İDO bu geceki tüm seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bugün yapılacak olan bazı dış seferlerinin iptal edildiğini duyurdu

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatları, bugün yapılacak tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;

İDO

21.00 Yalova-Pendik

21.00 Pendik-Yalova

21.45 Yalova-Yenikapı

21.45 Yenikapı-Yalova

22.00 Pendik-Yalova

22.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri ile;

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş

21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Devam eden seferler



İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek