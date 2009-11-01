İDO bazı seferlerini iptal etti

Marmara Denizi'ndeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz otobüsünün bazı seferleri iptal edildi.



İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.(İDO), bugün (1 Kasım 2009) saat 18.30'da yapılması gereken Bandırma-Yenikapı ile saat 18.15'te yapılması gereken Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı, saat 16.00'da yapılması gereken Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferlerini elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal etti.



Yine aynı gerekçeyle bugün (1 Kasım 2009) saat 15.30'daki Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi de yapılamayacak.



Bu arada, bugün (1 Kasım 2009) saat 07.00'deki Yenikapı-Bandırma seferinin de elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamadığı, bugün saat 15.30'daki Bursa-Kadıköy-Kabataş deniz otobüsü seferinin de iptal edildiği bildirildi.