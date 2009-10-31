İDO bazı seferlerini iptal etti

Marmara ve Kuzey Ege'de dün akşamdan itibaren etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Marmara Denizi'ndeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'den (İDO) alınan bilgiye göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün saat 08.00'de yapılması gereken Armutlu-Yenikapı-Bostancı ile saat 09.00'daki Bursa-Kadıköy-Kabataş deniz otobüsü seferleri



Yine aynı gerekçeyle saat 15.30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi de yapılamayacak.



Bu arada, Kartal-Yalova deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.



Çanakkale'de de seferle iptal



Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş yetkilileri, Kapatepe'den Gökçeada'ya 10.00, 15.00 ve 19.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 07.15, 13.00 ve 17.00 saatleri arasında yapılması gereken deniz seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.



Yetkililer, bu sabah 09.00'da Çanakkale'den Bozcaada'ya, 18.00'de ise Bozcaada'dan Çanakkale'ye olan deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiğini belirterek, boğazdaki diğer seferlerin normal olarak yapıldığını kaydetti.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise poyrazın, bugün ve yarın zaman zaman etkisini artırarak devam ettireceğini bildirdi.



Poyraz, Marmara'daki deniz trafiğini olumsuz etkiliyor



Marmara Denizi'nde Saatteki hızı yer yer 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Tekirdağ-Erdek, Marmara Adası ve Bandırma arasındaki seferler gece saatlerinde iptal edildi. Sabah fırtınanın saatteki hızı 35 kilometreye düşmesiyle Tekirdağ-Erdek ve Marmara Adası arasındaki seferlere yeniden başlandı. Tekirdağ-Bandırma seferleri ise poyraz nedeniyle halen yapılamıyor.



Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 63 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker akşam saatlerinde saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz ve sağanak nedeniyle yollarına devam edemeyerek rotalarını Şarköy sahillerine çevirdi.



Tüm ışıklarını yakarak Şarköy sahillerine demirleyen gemilerde bulunan personel, fırtına ve 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle karaya çıkamayarak geceyi gemilerde geçirmek zorunda kaldı.



Sabah saatlerinde fırtınanın etkisini azaltmasının ardından yerli ve yabancı bandıralı 51 şilep ve tanker Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket etti. 12 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy'de demirli bekliyor.



Şiddetli poyraz ve yağmur Şarköylü balıkçıları da olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı balıkçılar balığa çıkmadı.



Hava sıcaklığı düşecek



Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü, kentte etkili olan Poyrazın saatteki hızının zaman zaman 60 kilometreye ulaştığını belirterek, fırtınanın devam edeceğini bildirdi.



Gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanakta metrekareye 6 kilogram yağış düştüğünü ifade eden yetkililer, bu akşam yer yer etkili yağış beklendiğini belirtti.



Yağış ve fırtına ile birlikte hava sıcaklığının 6-8 derece düştüğünü anlatan yetkililer, kentte en yüksek sıcaklığın 10 derece olacağını, gece saatlerinde ise sıcaklığın 7 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.

