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Yaşam

İDO, bayramda 2 milyon yolcu taşıdı İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2011 18:56

-İDO, bayramda 2 milyon yolcu taşıdı İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Ramazan Bayramı'nda, 5 bin 500 seferde 2 milyon yolcu, 250 bin araç taşıdı.  İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Ağustos Cuma akşamı başlayan ve 4 Eylül Pazar akşamı sona eren 9 günlük bayram tatilinde tarifeli, tarifesiz 5 bin 500 sefer yapıldı.  Bayram boyunca kara ve deniz personelinin izin yapmayarak görev başında olduğu iskelelerde, ilk günden itibaren başlayan yolcu ve araç yoğunluğuna karşı ek seferlerle takviye yapıldığı, Yalova, Bursa, Bandırma ve Eskihisar hatlarında durmaksızın çalışan hızlı feribotun ve araba vapurlarının 250 bin aracı iki yaka arasında taşıdığı kaydedildi.    Kartal-Yalova, Armutlu-Mudanya, Marmara-Avşa ve Çınarcık-Esenköy dış hatları ile şehir içi tarifeli sefer yapan deniz otobüsleri ise toplamda 481 bin yolcu taşıdı. İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, anlık ek sefer kararları vererek yolcuların hiçbirini mağdur etmediklerini ve 9 günde toplam 2 milyon yolcu ve 250 bin araç taşıyarak, İDO tarihinin taşımacılık rekorunu kırdıklarını belirtti.

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