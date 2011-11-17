İdo: Babamla küs değiliz



T24 - İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’la evlendiği için kendisine tepki gösteren oğlu İdo arasındaki buzlar eridi.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İdo ile hastane odasında Ayşegül Yıldız’la evlenmesine tepki gösterdiği babası İbrahim Tatlıses arasındaki gerginlik sona erdi. Önceki gün arkadaşlarıyla gittiği İstinye Park’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdo, babasıyla arasının artık gayet iyi olduğunu söyledi. “Babamla aram gayet iyi, küs değiliz” diyen genç Tatlıses, ünlü türkücünün sağlık durumuyla ilgili sorulara ise “İyi, her geçen gün daha da iyiye gidiyor” diye yanıt verdi.







Davamda sonuna kadar gideceğim



Perihan Savaş da önceki gün İbrahim Tatlıses’ten olan kızı Melek Zübeyde’yle Akmerkez’deydi. Savaş, hakkında “Ayşegül Yıldız’la birbirlerini nasıl abla kardeş gibi görürler? Bunun karşılığı ensest” diyen Derya Tuna’ya açtığı davayı geri çekmeyi düşünmediğini söyledi: “Dava yargı sürecinde. Daha tarihi belli olmadı ama sonuna kadar gideceğim.”









