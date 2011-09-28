İdo: Babam benim için bitmiştir

T24 - İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'nın hastane odasından hakaretler yağdırarak kovduğu Ayşegül Yıldız ile evlendi. Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo'nun bu evliliğe tepkisi, "Babam benim için bitmiştir" oldu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde’nin annesi Perihan Savaş ise, Tatlıses’in yıldırım nikahıyla Ayşegül Yıldız’la evlenmesine şaşırmadığını ifade etti.

Habertürk'ün haberine göre, bir hafta önce İbrahim Tatlıses’in kendisine evleneceğini söylediğini belirten Savaş, "İbrahim evleneceğini söylediğinde şaşırmadım. Ona kararlıysan ‘Yüreğinin götürdüğü yere git’ dedim. İkisi de kocaman insanlar ve sağlıklı düşünebiliyorlar. Evlenmek istediler ve evlendiler. Hayırlısı olsun, bana onlara mutluluklar dilemek düşer” diye konuştu.

Tatlıses ilk evliliğini devlet memuru olan Adalet Durak'la memleketi Şanlıurfa'da yaptı. Bu evlilikten 3 çocuğu olan Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırdı.



Bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırdı. Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktaladı. Ardından hayatına yine film setinde tanıştığı Derya Tuna girdi. 20 yılı aşkın bir süre birlikte olduğu Derya Tuna'dan da oğlu İdo oldu. Tatlıses 1999'da Asena ile tanıştı. İkili arasındaki iş ilişkisi kısa sürede aşka dönüştü.





'Hiçbirinizden vazgeçemiyorum'



Bu dönemde Tatlıses hayatına bir güzellik yarışmasına katılmak için Bursa'dan İstanbul'a gelen Ayşegül Yıldız'ı sokunca olanlar oldu. Derya Tuna, Asena ve Ayşegül Yıldız arasında büyük kavgalar yaşandı. Hatta Asena o yıllarda Ayşegül Yıldız'ın Oyak Sitesi'ndeki dairesini bastı ve ağzı burnu kanlar içinde kalana kadar dövdü. Bunu 'Ayşegül'ü bir güzel dövdüm' diye de itiraf etti. Bu kavganın ardından Tatlıses'e "Ya Ayşegül ya ben" diyen Asena aldığı şu cevapla şoke oldu: "Ben hiçbirinizden vazgeçemiyorum, birlikte yaşayacaksınız."



Dediği gibi de oldu... Derya Tuna, Asena ve Ayşegül Yıldız arasında gel-gitler yaşayan ünlü türkücü üçünden de vazgeçemedi. Ta ki Derya Tuna'nın 2002'de ilişkiyi bitirme kararına kadar. Sahnelere dönmeye hazırlanan Derya Tuna, ilk gecesinde Günay Restorant'ın önünde saldırıya uğradı ve bacağından vuruldu. Bu olayın ardından Tatlıses'le uzun bir süre hiç konuşmadı. Asena ise 2003 yılında "Bu ilişkiyi bitiriyorum. Artık geri dönüşü yok" diyerek beraberliğini sonlandırdı. Ayrılık kararından kısa bir süre sonra da sağ bacağından vuruldu.





Ayşegül Yıldız gülen taraf oldu



Hayatından bütün kadınlar tek tek giderken Tatlıses'den bir tek Ayşegül Yıldız vazgeçmedi. Yakınlarına "Asla pes etmeyeceğim, çünkü bir gün evleneceğiz, hepiniz göreceksiniz" diyen Yıldız haklı çıktı.



Silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses yoğun bakımda yatarken, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız hastane içinde gerginlik yaşamıştı. Tuna, İbrahim Tatlıses'in yattığı yoğun bakım odasından Ayşegül Yıldız'ın çıktığını görünce çılgına dönmüş "Siz bu f... nasıl içeriye alırsınız" demişti. Bunun üzerine Yıldız da "F... sensin" diyerek karşılık vermişti.



Tatlıses için Derya Tuna'yla kavgaya tutuşan Yıldız yüzü gülen taraf oldu.





'Ne olur başkasıyla evlenme'



13 Mart'ta silahlı saldırıya uğrayan Tatlıses ile Yıldız olaydan bir kaç saat önce tartışmıştı. Çift arasındaki kırgınlık ünlü sanatçının "Aşkım bugün yarın ne olacağım belli değil. Senden tek bir şey istiyorum, ben ölürsem ne olur başka birisi ile evlenme. Seni çok seviyorum" mesajını göndermesiyle sona ermişti.





İdo: Benim için bittin



Tatlıses’i ziyaret etmek için dün hastaneye giden 19 yaşındaki oğlu İdo Tatlıses, babasının Ayşegül Yıldız ile evleneceğini öğrenince şoke oldu ve babasının yüzüne “Sen benim için artık bittin” diyerek hastaneyi terk etti.



Tatlıses’in tedavi gördüğü günlerde Ayşegül Yıldız ile tartışan ve Yıldız’ı hastaneden kovan 20 yıllık eski hayat arkadaşı Derya Tuna da evlilik haberini duyunca oğlu İdo gibi büyük şok yaşadı. Tuna’nın çok öfkelendiği Tatlıses için yakınlarına “Hala akıllanamamış, gerçekleri göremiyor” dediği öne sürüldü.





