“İdlib'den Türkiye'ye göçe izin verilmeyecek”

İdlib, Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolündeki son kale konumunda. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'yı muhaliflerin elinden geri almalarının ardından, ordunun bir sonraki hedefinin İdlib olacağını açıkladı. Suriye’nin bölgeye yönelik bombardımanları devam ediyor ancak Ankara’nın durumdan rahatsız olduğu ifade ediliyor.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’a konuşan 'üst düzey bir yetkili’ “Olası bir göç hareketliliğinde Türkiye’ye giriş izni verilmeyecek. Tüm tedbirler Suriye içinde alınacak” dedi.

İdlib sorunu, Ankara’da dün başlayan Büyükelçiler Konferansı’na bugün konuşmacı olarak katılması beklenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün bir araya geleceği Lavrov’la İdlib konusunu ayrıntılı şekilde ele alması bekleniyor.

Görüşmede Lavrov’un Türkiye ve Rusya’nın yanısıra Almanya ve Fransa’nın da katılımıyla dörtlü bir Suriye zirvesi yapılması ve bu zirve içinde İdlib sorununun ayrıntılı şekilde görüşülmesi teklifini getirmesi bekleniyor.

Ankara, Rusya’nın bu teklifine olumsuz yaklaşmazken, 'eylül başı için planlanan bu zirveden sonuç çıkabilmesi için Suriye'nin saldırılarını bir an önce sona erdirmesi gerektiğini’ savunuyor.