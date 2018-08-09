BM'den İdlib açıklaması: Çatışma olursa Türkiye'nin sınırları açmasını isteyeceğiz

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye Danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin İdlib vilayeti için savaş çıkması durumunda Türkiye'den sınırlarını açmasını ve kaçan sivilleri kabul etmesini talep edeceklerini duyurdu.

Sputnik’in aktardığına göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bundan sonraki hedef olarak İdlib'i işaret ederken BM devreye girdi.

BM'nin Suriye'de İnsani Yardımlara Erişim Görev Gücü'nü yöneten Egeland, Astana sürecinde çatışmasızlık bölgeleri arasına alınan İdlib'le ilgili Rusya, İran ve Türkiye ile görüştüklerini belirtti.

Egeland, bugünkü insani yardım toplantısında Rusya, İran ve Türkiye'nin temsilcilerinin İdlib savaşından kaçınılması için ellerinden geleni yapma sözü verdiklerini duyurdu.

BM yetkilisi, İdlib savaşı çıkması durumunda Türkiye'den sınırlarını açmasını ve kaçan sivilleri kabul etmesini talep edeceklerini açıkladı.