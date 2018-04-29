İdlib'de uçağı düşürülen Rus pilot esir düşmemek için 'el bombasını patlattı'

Rusya medyası Suriye'nin İdlib bölgesinde Cumartesi günü savaş uçağının vurulmasından sonra atlayan Rus pilotun, cihatçılara esir düşmemek için el bombasını patlattığını yazdı. Rus medyasına göre pilot Roman Filipov'un son sözleri "Bu da bizimkiler için" oldu.

BBC ise pilotun olay anında ne dediğini ve bu bilginin nasıl alındığını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Rus Savunma Bakanlığı ise "Pilotun olayı bize bildirmek için yeterli zamanı vardı. Pilot uçaktan atlayarak militanların kontrolündeki bölgeye indi. Teröristlerle savaşırken öldürüldü" şeklinde açıklama yapmıştı.

El Kaide ile bağlantılı cihatçı örgüt Heyet Tahrir Şam'ın üstlendiği saldırı Rus basınında geniş yer bulurken, bazı yorumlarda Türkiye suçlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın televizyonu TV Zvezda, ölümünün ardından pilota Rusya Kahramanlık Madalyası verildiğini bildirdi.

Sukhoi-25 tipi savaş uçağı İdlib'deki çatışmazsızlık bölgesinde düşürülmüştü.

Rus pilot uçaktan paraşütle atlamış ancak karada ölmüştü.

Eylül 2015'te Suriye'de operasyonlara başlaması sonrası ilk kez silahlı muhalif grupların bir Rus uçağını düşürmüş olabilecekleri bildiriliyor.

Rusya'da silahlı gruplar 2016 yılında da bir Rus helikopterini düşürmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ise Suriyeli muhaliflerin omuzdan atılan füzeleri kullanmasının tüm devletler için büyük bir tehlike olduğunu söyledi.

Peskov, "Uçağı vuran isyancılara silah sistemlerini kimin sağladığını söylemek için erken. Ama bu tür füzelerin teröristlerin eline düşmesi çok endişe verici" dedi.

Muhaliflere yakın İngiltere merkezli İnsan Hakları Suriye Gözlemevi daha önce, bölgedeki silahlı grupların pilotu yakaladığını ve daha sonra öldürdüğünü açıklamıştı.

Sukhoi-25 tipi savaş uçağı İdlib'in Maasran kasabası üstünde alçak uçuş yapıyordu.

Rus uçağının düşmesinin ardından bölgede Suriye hükümetinin hava saldırıları arttı. Saldırılar sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Savaş uçağının düşürülmesinin ardından son 24 saatte Rusya'nın çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildiriyor.