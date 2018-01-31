İdlib'de TSK konvoyuna bombalı araçla saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı konvoya, bombalı araçla saldırı düzenlendi. TSK, saldırıda bir sivil personelin yaşamını yitirdiğini duyururken, bir asker ve bir sivil personelin de yaralandığını açıkladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehit olan personelin DSİ çalışanı Yasin Tanboğa olduğunu bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Bakan Eroğlu açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eroğlu'nun açıklamasında "Bugün Zeytin Dalı harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin TANBOĞA şehit olmuş, Mahmut PAKYÜREK ağır şekilde, Uzm. Çvş. Ömer GÜNEŞ ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve Milletimizin başı sağ olsun" dedi.