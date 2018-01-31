T24 LogoT24 Logo
Gündem

İdlib'de TSK konvoyuna bombalı araçla saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "şehit olan personelin DSİ çalışanı Yasin Tanboğa olduğunu" açıkladı

31 Ocak 2018 01:10

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı konvoya, bombalı araçla saldırı düzenlendi. TSK, saldırıda bir sivil personelin yaşamını yitirdiğini duyururken, bir asker ve bir sivil personelin de yaralandığını açıkladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehit olan personelin DSİ çalışanı Yasin Tanboğa olduğunu bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. 

Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Bakan Eroğlu açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eroğlu'nun açıklamasında "Bugün Zeytin Dalı harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin TANBOĞA şehit olmuş, Mahmut PAKYÜREK ağır şekilde, Uzm. Çvş. Ömer GÜNEŞ ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

ETİKETLER

tskaskersuriyeidlibaskerbombalı araç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24