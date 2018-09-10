İdlib'de Suriye ve Ruysa'nın hava bombardımanı sürüyor; Türkiye, olası göçe karşı önlemlerini hızlandırdı

İdlib'de Suriye ve Ruysa'nın hava bombardımanları sürüyor. Astana çerçevesinde bölgede 12 askeri gözlem noktası bulunduran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kilis üzeridnen sınıra sevkiyat yaptığı, takviye komando birlikelrinin bölgeye yerleştirildiği bildirildi. Olası göç hareketine karşı önlemlerini hızlandıran Türkiye, sınır ötesinde kamp kurma hazırlıklarını başalttı. Vilayetten kaçış ise sürüyor. Diğer yandan Lübanan'daki kamplarda barınan Suriyeliler, ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüş yapmak için yola düştü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suriye’de gerilimin had sahfada olduğu İdlib’in kırsalında Şam ve Moskova’nın hava bombardımanı sürerken ABD’nin, ülkenin güneyinde Tanf üssündeki askeri varlığını artırdığı bildirildi. Rusya’nın, 22 günlük aranın ardından geçen hafta devam ettirdiği, önceki gün de dozunu artırdığı hava saldırılarına dün yenileri eklendi. Tahran’da cuma günü yapılan Astana formatlı liderler zirvesinden İdlib’e ilişkin ateşkes uzlaşısı çıkmamıştı. Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib’in güneyindeki Kefer Zita İlçesi, Hubeyt ve Abidin köyleri ile Hama’nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki yerleşim bölgelerine varil bombaları atıldığı iddiasında bulundu. Suriye ordusuna ait helikopterlerce 60’a yakın varil bombasının atıldığı duyurulan bölgede en az bir sivilin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Türk ajanslar, Türkiye destekli silahlı muhaliflerin mevzilerinin vurulduğunu kaydetti. Bölgede Astana çerçevesinde 12 askeri gözlem noktası bulunduran TSK’nin ise Kilis üzerinden sınıra sevkıyat yaptığı, takviye komando kuvvetlerinin bölgeye yerleştirildiği öğrenildi.

Tanf’a takviye

Rusya’nın, Suriye’nin güneyinde ABD kullanımındaki Tanf askeri üssü çevresinde bulunan cihatçı militanlara saldırı işareti vermesinin ardından Washington’ın üsse deniz piyadelerinden oluşan ek birlik sevk ettiği duyuruldu. Fox News, ABD Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, askeri sözcünün “ABD, Rusya, Suriye hükümeti veya iç savaşta Suriye’yi destekleyebilecek başka bir grupla herhangi bir çatışma istemiyor” sözlerine de yer verdi.

"Beyaz Baretliler hazırlık yapıyor"

Şam ve Moskova’nın Nusra bağlantılı olduğunu iddia ettiği Beyaz Baretliler adlı gruba ilişkin tartışmalar sürüyor. Grubun, Han Şeyhun’daki bombardımanının ardından yapılan kurtarma faaliyetleri sırasında saldırıya uğradığı öne sürüldü. Öte yandan, Rus Sputnik’e konuşan Suriyeli insan hakları aktivisti Ammar Jamal, Beyaz Bereliler’in Suriye hükümetiyle uzlaşmayı kabul eden militanların esir tutulan aile fertlerini kullanarak bir kimyasal saldırı mizanseni hazırlamayı planladıklarını iddia etti.