İdlib'de okula saldırı; 22'si çocuk 28 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'nin İdlib kentinde bir okula art arda düzenlenen saldırılar sonucu 22 çocuk ile 6 öğretmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, 22 çocuk ile 6 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan saldırının, Suriye'de 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta bir okula yapılan en kanlı saldırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle ailelerin çocuklarını, çocukların da öğretmenlerini kaybettiği belirtildi. Uluslararası toplumun "bu barbarlığa ne zaman dur diyeceği" sorulan açıklamada, "Bu bir trajedi. Bu menfur saldırı eğer kasıtlı yapılmışsa savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

NTV'nin haberine göre, saldırıyı İdlib'de hava operasyonları düzenleyen Esed rejimi veya Rusya'nın gerçekleştirdiği iddia edildi.

İddialara ilişkin Birleşmiş Milletler'de (BM) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Suriye'de okul bombalamadıklarını savunarak, "Korkunç bir haber, umarım bizimle alakası yoktur. Benim için 'hayır' demek kolay ama sorumluluk sahibi birisi olarak Savunma Bakanlığı ne diyecek, görmek gerek." demişti.