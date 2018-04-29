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BBC Türkçe

İdlib'de cihatçılar arası çatışmalar Türkiye sınırına yayıldı: 'En az 65 ölü'

Suriye'nin kuzeybatısındaki eyalette Ahrar'uş Şam ile Nusra Cephesi'nin ana gövdesini oluşturduğu çatı örgütü Heyet Tahrir-el Şam arasında çıkan çatışmalar, Bab el-Hava Sınır Kapısı'na kadar yayıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 15'i sivil en az 65 kiş

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib eyaletinde, Ahrar'uş Şam ile Nusra Cephesi'nin ana gövdesini oluşturduğu çatı örgütü Heyet Tahrir-el Şam arasında çıkan çatışmalar, Türkiye-Suriye sınırdaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'na kadar yayıldı.

Heyet Tahrir el-Şam'ın, Ahrar'uş Şam'ın elinde bulunan sınır kapısına saldırı düzenlediği bildiriliyor.

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) çatışmalarda en az 65 kişinin öldüğünü bildirdi.

SOHR, ölenlerin 15'inin sivil olduğunu aktardı.

Ahrar'uş Şam ve adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi, 2015'te İdlib'i Suriye hükümet güçlerinden alan çatı örgütü Fetih Ordusu içinde birlikte yer aldı.

İdlib 2015'ten sonra farklı gruplar tarafından ortak olarak yönetilmeye başlandı.

Bu iki büyük grup arasındaki anlaşmazlıklar ise zaman içinde arttı.

İki örgüt arasında bugüne kadar çıkan çatışmalar, çatışmasızlık anlaşmalarıyla sona erdi.

Çarşamba günü başlayan bu son çatışma ise iki örgüt arasında şimdiye kadar yaşananların en serti oldu.

İki grubun, eyaletin farklı noktalarına yeni kontrol noktaları kurduğu, çatışmalar nedeniyle İdlib sakinlerinin evlerinden çıkamadığı bildiriliyor.

Özgür Suriye Ordusu'ndan bir yetkili Reuters haber ajansına, "Tahrir el-Şam, El Bab el-Hava'daki sınır kontrol noktalarını bombalıyor. Türkiye'yle sınır bölgesini kontrol altına almaya çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan muhalifler, Türkiye'nin desteklediği muhalif grupların Ahrar'uş Şam'a destek için El Bab el-Hava'dan Suriye tarafına geçtiğini söyledi.

Bir kaynak, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yer alan 150 savaşçının Suriye tarafına geçiş yaptığını belirtti.

Nusra Cephesi, Türkiye'nin "terör örgütü" olarak nitelendirdiği gruplar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Ahrar'uş Şam ile ise iyi ilişkileri bulunuyor.

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