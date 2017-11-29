İdlib'de çadırda eğitim

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),(DHA)- SURİYE’nin İdlib kenti kırsalındaki Harim ilçesinde 200 öğrenci, çadırdan kurulu okullarda eğitim öğretim görüyor.

7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle yüz binlerce çocuğun okula gidemediği Suriye’de çeşitli kamplarda yaşamlarını sürdüren çocukların kurulan çadır okullarda imkansızlıklar içerisinde eğitim aldıkları belirtildi. İdlib’in Harim ilçesindeki Kefran Buda kampında eğitim gören çocukların maddi imkansızlıklar nedeniyle zor şartlar altında okula gidebildiklerini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, özellikle Hama kırsalından göç eden ailelerin barındığı Kefran Buda kampında bulunan çadır okulunda 200 çocuğun eğitim gördüğünü belirtti. Tosun, \"Öğretmenlerin ulaşımı, çadırların ısınma sorunu ve çocukların ailelerinin maddi yetersizliği nedeniyle eğitimde ciddi sorunlar yaşanıyor. İHH olarak en kısa sürede çadır okulun eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz\" dedi.



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