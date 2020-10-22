İdlib: Türkiye'nin Morik'teki gözlem noktasından çekilmesi ne anlama geliyor, çekilmenin devamı gelecek mi?

Rusya'da yayın yapan Nezavisimaya gazetesi de, Rusya'nın Morik'teki dahil bazı gözlem noktalarına ikmali engellediği, bunun üzerine Türkiye'nin bu noktaları muhaliflerin olduğu bölgelere taşıma kararı aldığını yazdı.

Ankara ise Şam yönetiminin bu gözlem noktasının çevresinde eylemler organize ettiğini, etrafına keskin nişancılar yerleştirildiğini ve güvenliği sağlamanın zorlaştığını belirtiyor.

Daha önce Şam'ın bu adımlarına Rusya, gözlem noktası çevresindeki "tampon görevi gören" askerleri aracılığıyla kısmen de olsa engel oluyordu. Morik çevresine de Ağustos 2019'da Rus askerleri gönderilmişti.

Görüşlerini aldığımız Türk güvenlik yetkilisi, Suriye ve Türkiye istihbaratları arasında, İdlib'deki Türk-Rus Ortak Koordinasyon Merkezi'nde sahadaki koordinasyon için görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Böylece gözlem noktalarına ikmal, konvoyların geçişi ve yaralıların taşınması gibi ihtiyaçların güvenlik içinde sağlanmaya çalıştığını belirtti .

Ağustos ayından bu yana dışişleri, istihbarat ve askerden oluşan Türk ve Rus heyetler, İdlib'le ilgili görüşmelerini sürdürüyor.

15-16 Eylül'de Ankara'da yapılan görüşmelerde Rus basınına göre Rusya, Türkiye'nin bazı gözlem noktalarından çekilmesini istemiş; Türkiye karşılığında bazı şartlar sunmuştu. Rusya şartları kabul etmeyince, çekilme konusunda uzlaşılamamıştı.

Ankara, Eylül 2018'de Soçi'de varılan İdlib anlaşmasında belirlenen sınırlara geri dönülmesini ve M4 karayolunda yürütülen ortak devriyelerin, anlaşma yapıldığı dönem muhaliflerin kontrolünde olan M5 karayolunda da yapılmasını talep ediyordu.

Libya'da da birbiriyle savaşan karşı tarafları destekleyen Ankara ve Moskova, Eylül sonrası da görüşmelere devam etti. Bu sırada Dağlık Karabağ'da da çatışmalar başladı ve burada da iki başkentin tutumu farklıydı.

Bunun ardından Rusya, görüşmelere yakın bir Türk yetkiliye göre "Üç farklı sahadaki durumu dengelemek için" Türkiye'nin M4'ten de çekilmesini istedi. Türkiye bu talebi kabul etmedi.

Bu sırada Rusya, Türkiye ile 15 Mart'tan bu yana süren ortak devriyelere de katılmadı.

14 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar başladıktan sonra yapılan ilk telefon görüşmesinden 5 gün sonra, Türk ordusu en güneydeki gözlem noktasından çekilmeye başladı.

Diğer gözlem noktaları da taşınacak mı?

Suriye muhalefetinin içinde yer alan, Türkiye'de yaşayan bir siyasetçi, konunun hassasiyeti nedeniyle isim vermeden, Suriye ordusu kontrolündeki bölgelerde kalan tüm gözlem noktalarının sırayla İdlib'in daha içlerine, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye taşınacağı bilgisini verdi:

"Morik'ten sonra ikinci çekilme 10. ve ardından 7, 6 ve 5. gözlem noktalarından birkaç ay içinde çekileceğimiz bilgisi geldi bize. Tüm bunların ardından, sonradan oluşturulan daha küçük askeri noktalarda kalmaya çalışmak hem zorlaşacak hem de artık bir anlamı kalmayacak."

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de Morik'in ardından Türkiye'nin altı gözlem noktasından daha çekileceğini iddia etti.