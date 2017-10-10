İdlib operasyonunda Özel Kuvvetler, Afrin bölgesine yakın keşfe gönderildi

Türkiye’nin Astana görüşmeleri kapsamında İdlib’te güvenli bölge oluşturmak için 7 Ekim’de Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı güçleri operasyona yönlendirmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün bölgeye askeri keşif girişimine başlandığını açıkladı. Özel Kuvvetler'e bağlu unsuların bulunduğu keşif timinin ilk çalışmaları PYD'nin elinde bulunan Afrin sınır hattı yakınında başladı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberi aynen şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), unsurlarının önceki gün Suriye sınırını geçerek İdlib bölgesinde keşif faaliyetlerine başladığını açıkladı. Açıklamada, İdlib’de görev alacak Türk askerinin de içinde yer alacağı gücün resmi tanımı da ‘Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’ olarak duyuruldu.

Önceki gün girdiler

Suriye’de 30 Aralık 2016’da ilan edilen ateşkesin sürdürülmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde başlatılan Astana sürecinin anlatıldığı açıklamada, Suriye’de ‘Gerginliği Azaltma Bölgeleri-Çatışmasızlık Bölgeleri’ belirlendiği hatırlatılarak şöyle denildi: “Gelinen aşamada, ateşkes rejiminin takibi maksadıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, İdlib bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır.”

Angajman kuralları

Açıklamada, “TSK unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler” de denildi.

Angajman kuralları uyarınca Türk askeri kendisine saldırı olması halinde anında misliyle karşılık verme yetkisine sahip. Bu nedenle keşif timinin İdlib bölgesi çalışmalarının insansız hava araçları (İHA) tarafından takip edildiği öğrenildi.



Özel Kuvvetler keşif timi güvenlik amacıyla sivil kıyafetlerle, Cilvegözü’nün doğusundaki Atme’den üç ayrı zırhlı kamyonetle giriş yaptı.

İlk keşif Afrin sınırı

Özel Kuvvetler keşif çalışmalarına, İdlib ile terör örgütü PYD’nin elinde bulunan Afrin sınır hattı yakınında başladı. Keşif timi Türk askerinin görev yapacağı 14 ayrı kontrol noktası güzergâhında risk taraması yaparak, en az riskli bölgeleri ve yer durumlarını tespit edecek. Bir anlamda ‘riskli ve en az riskli’ bölgelerin haritasını çıkaracak olan keşif timinin vereceği ‘olumlu güzergâh raporu’ sonrasında Türk askerinin İdlib bölgesine yerleşme işlemi başlayacak.

Keşif timinin bölgedeki çalışmalarına müzakereler sonucu ikna edilen terör örgütü El Kaide bağlantılı ve El Nusra’nın devamı olarak kabul edilen Heyet Tahrir el-Şam’dan (HTŞ) bir grubun eşlik ettiği ileri sürüldü. Türk askeri kaynakları ise time kimin eşlik ettiğine dair bilgi vermekten kaçındı.