İdlib havadan ve karadan ateş altında

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Nuri PİR/İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE\'nin İdlib kenti kırsalı bugün de Rus ve Suriye savaş uçakları tarafından havadan vuruldu. Rejim güçlerinin de karadan ateş altına aldığı İdlib kırsalındaki köylerde yaşayanlar ise kimyasal saldırısı olabileceği endişesiyle evlerini terk etti.

Esad rejiminin Dera’da kontrolü sağlamasının ardından yeni hedef olarak belirlediği Hatay ile sınır komşusu olan İdlib’e yönelik Rus savaş uçaklarının desteğiyle başlattığı saldırı devam ediyor. Son günlerde İdlib ile güneyindeki Hama kırsalında bulunan ilçe, belde, köy ve kasabalara yönelik Rus ve Suriye savaş uçaklarının bombardımanı bugün de devam etti. Bugün düzenlenen hava saldırılarında

Telaas, Abdin, Latamine, Habit ve Kefer Zite köyleri hedef alındı. Bölgelerde paniğe yol açan bombardımanlarda 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Bombardımanlarda hedef alınan Latamine Köyünde bulunan bir sahra hastanesi de saldırının ardından ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

İDLİB KIRSALI KARADAN DA VURULUYOR

Havadan saldırıların yanı sıra Esad rejimi askerleri konuşlu bulundukları bölgelerden muhaliflerin kontrolündeki köyleri karadan da ateş altına alıyor. Uçak ve helikopterler ile kimi zaman varil bombalarıyla hedef alınan köyler, yakınındaki rejim birlikleri tarafından havan, roket ve tanklarla da vuruluyor. Karadan yapılan saldırılarda da bazı binaların yıkıldığı ve yaralananlar olduğu bildirildi.

MUHALİFLERİN KONTROL NOKTALARI VURULUYOR

Öte yandan İdlib ile Hama arasındaki Curin bölgesinde konuşlu rejim askerleri, birkaç kilometre uzaklıkta bulunan muhaliflerin kontrolündeki Sermaniye Köyünü hedef aldı. Rejim güçleri muhaliflerin kontrol noktalarını havan ve roketlerle peş peşe vurdu. Rejimin birbiri ardına yaptığı saldırıların ardından muhaliflerin kontrol noktalarından yükselen dumanlar birçok yerden de çıplak gözle izlendi.

REJİM ASKERLERİ ÇADIRLARDA KALIYOR

Suriye rejimine bağlı askerlerin birliklerin yanı sıra kontrolü sağladıkları bazı bölgelerdeki yüksek noktalara üslendikleri görüldü. Rejim askerleri bazı yerlerde birkaç yüz metre mesafede ele geçirdikleri yüksek noktalara kurdukları üslerde çadırlarda kalarak sık sık muhaliflerin bulundukları alanları ateş altına alıyor.

KÖYLERDE KİMYASAL KORKUSU

İdlib ve Hama kırsalındaki köylerde yaşayanların büyük bölümü ise evlerini son günlerde kimyasal saldırı yapılacağı endişesiyle terk etti. Kimyasal silah kullanılacağı yönündeki bilgilerin ortaya çıkmasının ardından İdlib ve Hama kırsalındaki köylerde yaşayan binlerce aile evlerini terk ederek Cisr Eş Şuğur ilçesi ve İdlib veya güvenli gördükleri iç kesime göç ettikleri görüldü. Sivillerin boşaltmasının ardından İdlib ve Hama kırsalının hayalet kente dönüştüğü görüldü.



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