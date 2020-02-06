"İdlib’e gözlem noktasına TSK karşı çıkmış, SADAT ısrar etmiş"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin batısında muhaliflerin elinde kalan son bölge olan İdlib'e gözlem noktası kurulmasına karşı çıktığı, ancak kendisini askeri danışmanlık şirketi olarak tanıtan SADAT A.Ş'den isimlerin ısrarcı olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, SADAT’çı Adnan Tanrıverdi ve ekibinin ısrarları sonucunda gözlem noktası kurulmasına ikna oldu.

Güller'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Birincisi, saraya fikir üreten SETA, 3 Şubat’tan önce ABD ve AB’nin İdlib’de devreye girmesi için çağrı yapmıştı.

İkincisi, Pentagon’a 276 sayfalık rapor hazırlayan RAND, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı, Türk-Amerikan ilişkilerinde “anahtar muhatap” ilan etmişti.

Ve ekleyelim: Türkiye’nin İdlib’de gözlem noktası kurmasına TSK’nin karşı çıktığı; komutanların, gözlem noktalarıyla yapılacak işin İHA’larla yerine getirebileceğini savunduğu belirtiliyor. Ancak sarayın (eski) askeri başdanışmanı SADAT’çı Adnan Tanrıverdi ve ekibinin gözlem noktalarında ısrar ettiği ve Erdoğan’a kabul ettirdiği söyleniyor.

Ve not edelim: Teyit ettiremediğim ham bilgiye göre ise Wolters, Akar ve Güler’e Suriye’nin kuzeyi için yeni bir işbirliği planı önerdi!

Son noktayı koyalım: Türkiye, ABD’nin stratejik hedefi durumundadır. Amerikan çengeline takılarak Türkiye’yi yeniden ABD planlarına eklemleyenler büyük hata yaparlar!"