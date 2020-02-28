İdlib'den gelen haberlere dolar/TL'den ilk tepki

İdlib'de Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybettiğinin duyurulmasıyla dolar/TL 6,21 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL, Koronavirüs'ün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle hafta başında sert yükselmişti. İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğunun duyurulmasının ardından dolar/TL 6,21 seviyesine yükseldi.

Hatay Valisi: 33 asker şehit oldu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, akşam saatlerinde Suriye'nin İdlib şehrinde 'rejim kuvvetleri' tarafından yapılan hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit haberleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik toplantısı düzenlediği belirtilmişti.

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Reuters'ın Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre ise, İdlib'de en az 34 Türk askeri hayatını kaybetti.

"Türkiye, sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellememe kararı aldı"

Öte yandan Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Türkiye, Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldı.

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Türk yetkili, Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesi emredildiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı: Hava ve kara destek unsurlarımızla hedefler ateş altına alındı; askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 33 askerin şehit olmasının ardından Beştepe'de düzenlenen güvenlik zirvesinin ardından, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" açıklaması yaptı.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı: Hava ve kara destek unsurlarımızla hedefler ateş altına alındı; askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak