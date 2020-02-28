Cumhurbaşkanlığı: Hava ve kara destek unsurlarımızla hedefler ateş altına alındı; askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 22 askerin şehit olmasının ardından Beştepe'de düzenlenen güvenlik zirvesinin ardından, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" açıklaması yaptı.

Güvenlik zirvesi sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

"Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır.

"Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir.

"Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

Hatay Valisi: 22 asker şehit oldu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, akşam saatlerinde Suriye'nin İdlib şehrinde 'rejim kuvvetleri' tarafından yapılan hava saldırısında 22 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit haberleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik toplantısı düzenlediği belirtilmişti.

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Reuters'ın Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre ise, İdlib'de en az 34 Türk askeri hayatını kaybetti.

"Türkiye, sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellememe kararı aldı"

Öte yandan Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Türkiye, Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldı.

Türk yetkili, Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesi emredildiğini de sözlerine ekledi.