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İdlib'deki saldırının ardından yaşanan internete erişim sorunu sabah saatlerinde de devam ediyor

"Vatandaşlar Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram'a erişim engeliyle uyandı"

28 Şubat 2020 10:10

Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'de dün akşam 33 askerin şehit olmasına neden olan saldırıyla başlayan internete erişim sorunu devam ediyor. 

Siber güvenlik organizasyonu NetBlocks, Türkiye'de sabah 08.00 itibariyle Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube'a erişim engeli olduğunu aktardı. Whatsapp uygulamasına ise kısıtlı erişim olduğu belirtildi.

NetBlocks'un Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'de saat 08.00, vatandaşlar Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram'a erişim engeliyle uyandı. Türkiye Twitter ve Facebook kullanımında dünya lideri ve yakın zamanda Türkiye'de 8 Facebook ofisi açılacağı duyurulmuştu"

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