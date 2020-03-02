İdlib'de yaşamını yitiren askerin ağabeyi: Ölmesin artık kimse, dur deyin artık

İdlib'de Türk askerlerine yapılan hava saldırısında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan için memleketi İzmir'de askeri tören düzenlendi. Törende Alpaslan'ın ağabeyi, "Ölmesin artık kimse, ölmesin yeter. Asker ölmesin artık, bir şeyler yapın, yeter" diyerek isyan etti.

Suriye'nin İdlib kentinde, Suriye ordusunun hava saldırısında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) İzmir'in Gaziemir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan için memleketi İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde, askeri tören düzenlendi.

Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, Ahmet Alpaslan'ın babası İbrahim Alpaslan, annesi Latifa Alpaslan, kız kardeşleri Dilan ve Berivan Alpaslan ile silah arkadaşları, sevenleri katıldı.



Acılı anne Latifa Alpaslan ile kız kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından bir süre tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi, Konak ilçesine bağlı Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın ağabeyi törende, "Ölmesin artık kimse, ölmesin yeter. Ölmesin artık, dur deyin artık, ölmesin yeter... Asker ölmesin artık, bir şeyler yapın, yeter. Bitmiyor..." dedi.