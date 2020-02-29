İdlib'de şehit olan askerler memleketlerinde toprağa verildi

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan askerler memleketlerinde toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen yıl Lüleburgaz 65 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kadrosunda asker alan Selim Nergiz evliydi. Uzman Onbaşı'nın düğün sonrasında görev yaptığı birlikle Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

Yozgat’ın Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketinde toprağa verildi.

Samsunlu Uzman Onbaşı Tayfun Pekel memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine vatandaşlar da katıldı.

Mersinli Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel de Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Emin Yıldırım, Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman'in cenazesi de memleketi Afyonkarahisar'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman Onbaşı Emre Baysal İstanbul'da Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz da memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.



Oğlunun tabutuna sarılan anne Tülay Yılmaz, "Bunu hak etmedin oğlum. Ben ne yaparım sensiz” diyerek gözyaşı döktü.

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan için de İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzelendi.