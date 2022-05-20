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İdlib'de kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti

Özgüvener'in yakın zamanda izne gideceği öğrenildi

20 Mayıs 2022 16:43

İdlib'de görev yapan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener (21), kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de dün akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Özgüvener'in ölüm haberi, Ankara'da yaşayan ailesine ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.

Özer Özgüvener'in, oğlu Atalay ile vefatından yaklaşık 3 saat önce görüntülü konuştuğu ve oğlunun yakın zamanda izne geleceğini söylediği öğrenildi.

Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek. (DHA)

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