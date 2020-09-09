T24 LogoT24 Logo
Gündem

İdlib'de görevde rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

09 Eylül 2020 11:04

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ETİKETLER

idlibsezgin erdoğantuğgeneral sezgin erdoğanmilli savunma bakanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24