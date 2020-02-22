İdlib'de 1 asker şehit oldu

Gaziantep Valiliği, İdlib'de Suriye Ordusu tarafından yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde Suriye Ordusu tarafından yapılan tank atışları sebebiyle bir asker daha hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur. Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır! Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."