T24 LogoT24 Logo
Magazin

İdiz ve Şoray'dan Yeşilçay'a övgü

Nurseli İdiz, tiyatro sahnesinde “öpüşmek ve sevişmek” üzerine çarpıcı bir açıklama yaptı.

12 Aralık 2008 02:00

Nurseli İdiz, Kanaltürk’te yayınlanan “Orada Neler Oluyor” programında tiyatro sahnesinde “öpüşmek ve sevişmek” üzerine çarpıcı bir açıklama yaptı.

İdiz, “Sahnede lezbiyeni de oynarım, fahişeyi de. ‘Sürmanşet’ adlı oyunda Beste Bereket, Dolunay Soysert’i dudaktan öptü. Bana böyle bir rolde Nurgül Yeşilçay’ın eşlik etmesini isterim. Evet, Nurgül’le dudaktan öpüşmek isterim. Nurgül’ün çok güzel ve ışığı var. Onu çok beğeniyorum” dedi.

Türkan Şoray da, Kanaltürk’teki “Medyatik” programında “İkinci Bahar”da kızını oynayan Nurgül Yeşilçay’a hayranlığını dile getirdi. Genç kadın oyuncuları çok beğendiğini ifade eden Şoray, Ezgi Mola, Başak Köklükaya ve Nurgül Yeşilçay’a özellikle dikkat çekti. Sultan, genç oyuncuya olan sevgisini şu sözlerle ifade etti:
“Nurgül zaten canım benim. Nurgül benim için yeryüzüne gelmiş, Türk sinemasına gelmiş en güzel yüz. Ben çok beğeniyorum”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24