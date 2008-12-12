İdiz ve Şoray'dan Yeşilçay'a övgü

Nurseli İdiz, Kanaltürk’te yayınlanan “Orada Neler Oluyor” programında tiyatro sahnesinde “öpüşmek ve sevişmek” üzerine çarpıcı bir açıklama yaptı.



İdiz, “Sahnede lezbiyeni de oynarım, fahişeyi de. ‘Sürmanşet’ adlı oyunda Beste Bereket, Dolunay Soysert’i dudaktan öptü. Bana böyle bir rolde Nurgül Yeşilçay’ın eşlik etmesini isterim. Evet, Nurgül’le dudaktan öpüşmek isterim. Nurgül’ün çok güzel ve ışığı var. Onu çok beğeniyorum” dedi.



Türkan Şoray da, Kanaltürk’teki “Medyatik” programında “İkinci Bahar”da kızını oynayan Nurgül Yeşilçay’a hayranlığını dile getirdi. Genç kadın oyuncuları çok beğendiğini ifade eden Şoray, Ezgi Mola, Başak Köklükaya ve Nurgül Yeşilçay’a özellikle dikkat çekti. Sultan, genç oyuncuya olan sevgisini şu sözlerle ifade etti:

“Nurgül zaten canım benim. Nurgül benim için yeryüzüne gelmiş, Türk sinemasına gelmiş en güzel yüz. Ben çok beğeniyorum”

