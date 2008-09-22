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Politika

İdiz: Çok medeni karşılandık

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Nurseli İdiz, serbest bırakıldıktan sonra, 'Hem emniyet hem savcılıkta çok medeni karşılandık' dedi

22 Eylül 2008 03:00

"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Nurseli İdiz, ifadelerine başvurulduğunu belirterek, "Kendimi (Ergenekon soruşturmasının) hiçbir yerinde görmüyorum açıkçası. Nerede olabilirim ki zaten" dedi.
Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde savcının sorgusunun ardından serbest bırakılan Nurseli İdiz, adliyeden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Ergenekon" soruşturması çerçevesinde ifadelerine başvurulduğunu belirten İdiz, konu yargı aşamasında olduğu için fazla birşey söylemek istemediğini kaydetti.

Doğrudan birşeyle suçlanmadıklarını ifade eden İdiz, "Fakat, hem organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde hem de cumhuriyet savcılığında inanılmaz medeni bir yaklaşımla karşılaştık. Çok değişmiş herşey. Bunu görmekten de mutluluk duyduk" diye konuştu.
Kendilerine, birçok sorunun yanında, yaşantıları ve ilişkileriyle ilgili çok şeyin de sorulduğunu anlatan İdiz, gazetecilerin, "Tam olarak neyle suçlandınız?" sorusu üzerine, "Ergenekon ile ilgili ifademize başvuruldu. 4. günün sonunda ifademizi verdik. Sonra savcılığa geldik. Orada da ifademizi tekrarladık. Genelde herkese ne sorulduysa bize de onlar soruldu" karşılığını
verdi.

İdiz, "Kendinizi Ergenekon soruşturmasının neresinde görüyorsunuz?" biçimindeki bir soruyu, "Kendimi hiçbir yerinde görmüyorum açıkçası. Nerede olabilirim ki zaten?" diye yanıtladı. "Ergenekon" soruşturması için konuşmanın çok erken olduğunu, herşeyin
çok karışık göründüğünü savunan İdiz, "Bir bilgim yok o konuda. Ama biz de basından takip ediyoruz ne olduğunu. Yorum yapmak çok erken olur" dedi.

 



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