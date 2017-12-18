İdil'de zırhlı polis aracının çarptığı çocuk ağrı yaralandı

Bayram KAPLAN/İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın İdil ilçesinde, zırhlı polis aracının çarptığı Onur Özalp (4), ağır yaralandı.

İdil ilçesi Aşağımahalle\'de oturan Özalp Ailesi\'nin çocukları Onur, dün akşam saatlerinde evinin önünde oynarken, zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Onur, çevredekilerin yardımıyla önce İdil Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Onur Özalp, Cizre Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. İleri tedavi gerekmesi nedeniyle minik Onur, daha sonra Batman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavisine devam edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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