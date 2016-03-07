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İdil'de 13 PKK’lı öldürüldü

Yeni Mahalle’deki patlayıcı tuzaklı sokak ve evlerde başlatılan aramaların sürdüğü öğrenildi

07 Mart 2016 15:51

Şırnak’ın İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yürütülen operasyon kapsamında PKK’lılarla sağlanan sıcak temasta ilk belirlemelere göre 13 kişi öldürüldü.

İdil ilçesinde 16 Şubat'tan itibaren, ilçe merkezi ve Dirsekli Köyü’nde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında başlatılan operasyonlar sürüyor.

Turgut Özal Mahallesi’nde devam eden operasyonlar kapsamında bugün kalabalık bir grup ile sıcak temas sağlandı. Sabah saatlerinde sağlanan temasla birlikte şiddetli çatışma oldu. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 13 PKK’lı öldürülürken, mahallede operasyonlar devam ediyor. 

Öte yandan Yeni Mahalle’deki patlayıcı tuzaklı sokak ve evlerde başlatılan aramaların sürdüğü öğrenildi.

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