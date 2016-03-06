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İdil'de 1 asker şehit oldu

İlçede 16 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

06 Mart 2016 19:31

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu bir asker şehit oldu.

İlçede 16 Şubat'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından güvenlik güçlerince 18 Şubat'ta başlatılan "Şehit Özel Harekat Polisi Ersin Yıldırım Operasyonu" sürüyor.

Genelkurmay'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"06 Mart 2016 Pazar günü Şırnak ili İdil ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15.00’de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz"

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