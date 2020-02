İdil Fırat'tan 'boşanma' açıklaması

Geçtiğimiz eylül ayında evlenen oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat'ın boşanacağı iddia edildi. Çıkan haberler sonrası açıklama yapan Fırat iddiayı yalanladı, daha sonra sosyal medya hesabından eşi Mert Fırat'ın doğum gününü kutladı.

Oyuncu Mert Fırat ve iş adamı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat, Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girmişti.

İdil Fırat ile Mert Fırat'ın boşanacağı öne sürüldü.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına açıklama yapan İdil Fırat boşanma iddialarını yalanladı.

İdil Fırat daha sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı: "Her gün yeniden aşık olduğum adam... İyi ki doğmuşsun, iyi ki birbirimizi bulmuşuz. Her günümüz, her senemiz bir öncekinden daha güzel geçsin. Seni çok seviyorum canım sevgilim..."